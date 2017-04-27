Futbolcudan tenisçiye bahis fırçası!

Bahise ilgisi olduğu ortaya çıkan Standard Liege futbolcusu Benito Raman, tenisçi Ivo Karlovic'e bahis yapıp kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Bahise ilgisi olduğu ortaya çıkan Standard Liege futbolcusu Benito Raman herkesi şaşırtan bir hamlede bulundu.

Tenis maçına bahis yapan Raman, Ivo Karlovic'in galibiyetine oynarken 2.500 Euro kazanmayı bekledi. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve Ivo Karlovic maçdan mağlubiyetle ayrıldı. Standard Liege forması giyen Benito Raman, bahsini yatıran tenisçi Ivo Karlovic'e tepki gösterdi.

Benito Raman attığı küfürlü mesajda, “Tenis oynamayı bırak! Git balık tut. Senin yüzünden 2.500 Euro kaybettim” ifadelerini kullandı.