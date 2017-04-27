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GALATASARAY
01 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
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Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi.
21:2527 Nisan 2017
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Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.

İlk olarak sabah saatlerinde bir araya gelen Sarı-kırmızılılar, salonda iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı. Sabah idmanının ardından tesislerde kalan oyuncular, akşam Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

Akşam idmanı, takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
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