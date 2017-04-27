Galatasaray Skertel’i istememiş

Galatasaray yönetiminin, Slovak stoper Skrtel ile Fenerbahçe’den önce görüştüğü ortaya çıktı. Ancak sarı-kırmızılı idareciler, 32 yaşındaki Skrtel için ‘yaşlı’ raporu verip transferden vazgeçmiş.

Bu sezon transferlerde başarısız bir performans sergileyen Galatasaray'ın geçen yaz büyük bir fiyaskoya imza attığı ortaya çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya Milli Takım formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Skrtel ile sarı-kırmızılılar transfer görüşmesi yaptı. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan 32 yaşındaki Skrtel için yönetimin ‘yaşlı' raporu vermesinden dolayı vazgeçildi. Liverpool, Skrtel için Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray, bu fiyatı yüksek buldu ve görüşmeler sonlandırıldı.

Lucas Leiva tamam gibi Devre arasında Galatasaray'ı reddeden Brezilyalı orta saha Lucas Leiva, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayacak. 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın senelik 4 milyon Euro'luk teklifini kabul edeceğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Ancak sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro karşılığında Serdar Aziz'i transfer etti. Genç futbolcu sakatlandı ve takıma hiç katkı veremedi. Devre arasında da Ahmet Çalık'a 2.5 milyon Euro veren Galatasaray, defans bölgesine 7 milyon Euro harcayarak dibe vurdu.