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GALATASARAY
01 Mayıs 2017 20:00
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Galatasaray Skertel’i istememiş

Galatasaray yönetiminin, Slovak stoper Skrtel ile Fenerbahçe’den önce görüştüğü ortaya çıktı. Ancak sarı-kırmızılı idareciler, 32 yaşındaki Skrtel için ‘yaşlı’ raporu verip transferden vazgeçmiş.
09:3727 Nisan 2017
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Galatasaray Skertel’i istememiş

Bu sezon transferlerde başarısız bir performans sergileyen Galatasaray'ın geçen yaz büyük bir fiyaskoya imza attığı ortaya çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya Milli Takım formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Skrtel ile sarı-kırmızılılar transfer görüşmesi yaptı. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan 32 yaşındaki Skrtel için yönetimin ‘yaşlı' raporu vermesinden dolayı vazgeçildi. Liverpool, Skrtel için Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray, bu fiyatı yüksek buldu ve görüşmeler sonlandırıldı.

27 Nisan 2017 Lucas Leiva tamam gibi Devre arasında Galatasaray'ı reddeden Brezilyalı orta saha Lucas Leiva, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayacak. 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın senelik 4 milyon Euro'luk teklifini kabul edeceğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Ancak sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro karşılığında Serdar Aziz'i transfer etti. Genç futbolcu sakatlandı ve takıma hiç katkı veremedi. Devre arasında da Ahmet Çalık'a 2.5 milyon Euro veren Galatasaray, defans bölgesine 7 milyon Euro harcayarak dibe vurdu.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray liverpool Skrtel
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