Galatasaray Skertel’i istememiş

Bu sezon transferlerde başarısız bir performans sergileyen Galatasaray'ın geçen yaz büyük bir fiyaskoya imza attığı ortaya çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya Milli Takım formasıyla dikkat çekici bir performans sergileyen Skrtel ile sarı-kırmızılılar transfer görüşmesi yaptı. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan 32 yaşındaki Skrtel için yönetimin ‘yaşlı' raporu vermesinden dolayı vazgeçildi. Liverpool, Skrtel için Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray, bu fiyatı yüksek buldu ve görüşmeler sonlandırıldı.
Ancak sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro karşılığında Serdar Aziz'i transfer etti. Genç futbolcu sakatlandı ve takıma hiç katkı veremedi. Devre arasında da Ahmet Çalık'a 2.5 milyon Euro veren Galatasaray, defans bölgesine 7 milyon Euro harcayarak dibe vurdu.