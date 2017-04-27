Giovanni Guidetti: Milli Takım’da hedefim doğru bir iskelet kurmak

Vakıfbank’ın Antrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndaki hedeflerini açıklayarak, “Hedefim doğru bir iskelet kurmak. Bu yıl oynayacağımız turnuvalarda iyi sonuçlar elde etmeyi ümit ediyorum ama bir anda üst noktaya çıkabiliriz diyemem. Benim odaklandığım nokta doğru kadroyu seçmek” dedi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank'ın Antrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, “Bu sadece Avrupa'nın en büyük kupasını kazandığımız ya da 3. kez bu kupayı kazandığımız için değil, bizim için zor geçen bir sezonda bu kupayı aldığımız için mutluyum. Oyuncularım asla vazgeçmedi. Üzücü mağlubiyetler aldık. Aska pes etmedik, birada kaldık. Bunun sonunda bu kupanın gelmesi daha anlamlı” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Guidetti, o iş ile Vakıfbank'ın ayrı olduğunu belirterek, “Şu an sadece Vakıfbank'a odaklandım. Milli Takım'ın ilk kampı için kadroyu seçtim. Bir ülke için kendi takımının Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması önemlidir. Örneğin finallerde Ezcacıbaşı ve Vakıfbank'ın birçok Türk oyuncusu oynadı. Onlar için iyi tecrübe oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve şampiyon olan Bursa'dan da etkilendim. Oradaki Türk oyuncular da bu yıl çok önemli tecrübeler kazandı. Bu da milli takımı etkileyecektir” diye konuştu.

“Benim hedefim doğru bir iskelet kurmak”

Kulüp takımlarında yükü yabancı oyuncuların çektiğini vurgulayan Guidetti, “Bizim takımımızda olsun, diğer takımlarda olsun Türk oyuncular süre alıyorlar ama bu takımlara şampiyonluğu kazandıran yabancı oyuncuların çok etkisi var. Benim işim ise Milli Takım için iyi oyuncu havuzundan doğru kadroyu seçmek. Kulüp takımı gibi her Pazar maça çıkıp, üstüne koyulacak bir şey değil. Benim hedefim doğru bir iskelet kurmak. Bu yıl oynayacağımız turnuvalarda iyi sonuçlar elde etmeyi ümit ediyorum ama bir anda üst noktaya çıkabiliriz diyemem. Elbette Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak çok isteriz ama benim odaklandığım nokta doğru kadroyu seçmek. Onun için önümde vaktim var” açıklamasında bulundu.