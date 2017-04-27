İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay’dan anlamlı hareket

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi teniste temsil edecek Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu ile gösteri maçında bir araya geldi.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası bugün anlamlı bir maça ev sahipliği yaptı. 18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda mücadele edecek Tenis Milli Takımı oyuncuları Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ile gösteri maçı yaptı. Gösteri karşılaşmasını Süper tie break seti sonunda 10-9’luk skorla Çağla Büyükakçay – Asuman Şakı ikilisi kazandı. Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu karşılaşma sonrasında genç sporcularla sohbet ederek tecrübelerini paylaştılar.

“HEYECANLARINI YÜREKTEN HİSSEDİYORUM”

TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvası’nda, Samsun Deaflympics Olimpiyatları’na katılacak olan milli tenisçilerle maç yaptığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağla Büyükakçay, “RİO 2016 Olimpiyat Oyunları’nda ay yıldızlı bayrağımızla temsil etmiş bir sporcu olarak Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu kardeşlerimizin heyecanlarını yürekten hissediyorum. İki arkadaşımıza da İşitme Engelliler olimpiyat oyunlarında başarılar diliyorum. Samsun’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam” dedi.

“KALBİMİZ ONLARLA BİRLİKTE ATACAK”

İpek Soylu ise gösteri maçında oldukça keyifli dakikalar yaşadıklarını belirterek, “bugün İstanbul’da çok anlamlı bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Asuman ve Beste arkadaşlarımızın Samsun’daki 18 – 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda başarılar diliyorum. Türkiye tarihinin en büyük spor organizasyonunda yer alacak milli sporcularımızla kalbimiz birlikte atacak” şeklinde konuştu.

“HAYATIMIZIN EN UNUTULMAZ ANIYDI”

İşitme engelli milli tenisçiler ise gösteri maçında İpek Soylu ve Çağla Büyükakçay ile çok keyifli bir karşılaşmaya imza attıklarını belirttiler. İkili ile aynı kortta olmakta duydukları mutluluğu dile getiren işitme engelli milli tenisçiler organizasyona emeği geçen yetkililere ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a teşekkür ettiler. Bugünkü gösteri müsabakasını “Hayatımızın en unutulmaz anıydı” şeklinde nitelendiren Asuman Şakı ile Beste Mürşitoğlu dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye tarihinin ise en büyük spor organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Olimpiyat Oyunları’nda ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydettiler.

BAKAN KILIÇ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvasında yer alan mili sporcuları ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Bakan Çağatay Kılıç, bu yaz Samsun’un Türk sporu için unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, “Uluslar arası spor organizasyonu düzenleme konusundaki becerisi ve tecrübesiyle dünya sporunun marka ülkesi olan Türkiye’mizde, 18 – 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda da yaklaşık 4 bin sporcuyu ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız. TEB BNP Baribas İstanbul Tenis Turnuvasında mücadele eden milli sporcularımız Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecek milli tenisçi kardeşlerimiz Asuman Şakı ve Beste Mürşitoğlu ile aynı korta çıkarak sporun birleştirici ve kardeşlik bağlarını en güzel şekilde ortaya koydular. Organizasyonda yer alan bütün sporcu kardeşlerimize önümüzdeki spor yaşantılarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Çağatay Kılıç, 23. Yaz İşitme Olimpiyat Oyunları kapsamında dünya sporunun gözünün Samsun’da olacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“21 branşta yaklaşık 4 bin sporcunun mücadele edeceği olimpiyatlar için çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Sporun bütün güzelliklerinin bir olacağı bu organizasyonda Türkiye’mizin ve Samsunumuzun tanıtımına uluslar arası anlamda büyük bir katkı sağlayacağını ve Türkiye’nin organizasyon anlamında ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gözler önüne serecektir.