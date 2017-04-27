İstediğini aldı

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Fenerbahçe için bu haftanın önemi büyüktü. Pazar günü Galatasaray deplasmanına kötü geçen sezon için taraftarından özür dilemek için giden Kanarya, istediği skorla sahadan ayrılıp bir anlamda gönül aldı. Elinde sadece Türkiye Kupası hedefi kalan Fenerbahçe için sportif anlamda dünkü Başakşehir randevusunun önemi büyüktü.

Hafta boyunca Rize deplasmanında gazetecilere yapılan saldırı, kadro dışılar ve PFDK'nın verdiği cezalarla gündeme gelen Başakşehir, kumdan kale olmadığını gösterdi. Abdullah Avcı, eksiklere ve her türlü konsantrasyon kaybına rağmen bu maça takımını iyi hazırlamış. Başakşehir maça çok hızlı başlarken, Cengiz Ünder'in attığı 2 golle ilk 11 dakikada 2 farklı üstünlüğü yakaladı. 19 yaşındaki oyuncunun ilk golü, şapka çıkarılacak cinstendi.

Fenerbahçe'nin gole hemen reaksiyon vermesi önemliydi. Ozan'la farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, Kjaer'in sakatlanıp çıkmasına rağmen savunmasında fazla açık vermedi. Neustadter, yerinde müdahaleler yaparken, yenilen 2 golde de hatalı olan Şener, Van Persie'nin attığı golleki ortasıyla kendini affettirdi.

Josef'i 10 numara gibi oynatan Advocaat, Ozan'dan da beklediğini almıştır sanırım. Ancak sol kanatta İsmail fazlasıyla aksadı. Josef uzak kaldığı için Mehmet Topal, her zamankinden fazla yoruldu. Volkan'ın formunu ise alkışlamak gerekiyor.