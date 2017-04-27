Kader adamı Şener Özbayraklı

Fenerbahçe’nin başarılı sağ beki Şener Özbayraklı, dün bir bakıma maçın kaderini belirleyen isim oldu. Maça oldukça kötü başlayan milli futbolcu, Cengiz'in attığı ilk golde ceza alanı içinde müsait pozisyonda topu uzaklaştıramayan isimdi. Şener, bu hatanın üzerinden 4 dakika geçtikten sonra bu kez sağdan gelen ortada Cengiz'i kaçırdı ve takımının 2-0 geriye düşmesine neden oldu. Başarılı oyuncu tam günah keçisi ilan edilecekken bu kez takımına pozitif yönde katkı verdi. Ozan Tufan'ın attığı golde pozisyonu başlatan isim olan Şener Özbayraklı, özellikle ikinci yarıda çok etkili oldu. Van Persie'nin attığı beraberlik golünde zor pozisyonda içeri kesen Şener, müthiş bir asiste imza attı.
Şener, hatalarına rağmen yenilgiyi kabullenmemesiyle taraftarından alkış aldı.