Kader adamı Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı, Medipol Baiakşehir maçında bir topu uzaklaştıramadı, bir kez de adamını kaçırıp takımını yakma durumuna geldi. Ancak Ozan’ın golünde pozisyonu başlattı, Van Persie’ye de müthiş bir asist yaptı.

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