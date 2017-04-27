Kasımpaşa’dan harika geri dönüş! Konya’ya şok

Kasımpaşa ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta Kasımpaşa 82 ile 86 dakikalar arasında bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Rövanş 16 Mayıs Salı günü Konya'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak rövanş için avantaj elde etti.

Yeşil-beyazlılar 17. dakikada Amir Hadziahmetovic’in şık golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Konyaspor, golcüsü Bajic ile durumu 2-0’a getirdi.

Kasımpaşa rövanş için gol aradıkça baskısını arttırdı. 82. dakikada ev sahibi takım seri paslarla ceza sahasına kadar girdi ve altı pas üzerinde Pavelka’nın şutuyla farkı bire indirdi: 2-1. 85. dakikada Castro’nun ortasında Adem Büyük şık kafa vuruşuyla topu uzak köşeye göndererek kaleci Kaya’yı çaresiz bıraktı. Müthiş geri dönüşü 86. dakikada Eduok tamamladı! Nijeryalı forvet ceza sahası dışından çektiği şutta topu köşeye göndererek Kasımpaşa’yı 3-2’lik üstünlüğe taşıdı.

Kasımpaşa’da Adem Büyük 36 ve 88. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı. Rövanş 16 Mayıs Salı günü Konya’da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un bekletmeden yaptığı ortada arka direkte bulunan Turgut Doğan meşin yuvarlağa dokunamadı.

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Skubic'in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

51. dakikada Adem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kaya'da kaldı.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Kaya'dan dönen topu Pavelka tamamladı. 1-2

85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun ortasında arka direkte topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku (Guanca dk. 70), Pavelka, Turgut Doğan (Batuhan dk. 78), Castro, Adem, Koita (Eduok dk. 56)

Atiker Konyaspor: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan (Fofana dk. 90+1), Ali Çamdalı, Ömer Ali (Hora dk. 78), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Meha dk. 83)

Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor)