Lucas Leiva tamam gibi

Devre arasında Galatasaray'ı reddeden Brezilyalı orta saha Lucas Leiva, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayacak. 30 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın senelik 4 milyon Euro’luk teklifini kabul edeceğini belirtti.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, başarısız geçen sezonun ardından nokta isimleri kadroya katmayı planlıyor. Ocak ayı transfer döneminde gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Lucas Leiva, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız, senelik 4 milyon Euro'ya ‘evet' diyecek. Galatasaray, Leiva'nın menajeriyle yaptığı görüşmede senelik 2.8 milyon Euro net ücret önermişti. Ancak Brezilyalı, 4 milyon Euro ücret talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların ücretlerinden yararlanıp sambacıya 4 milyon Euro ödemeye hazır…

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10 sezondur Liverpool forması giyen Leiva, 338 resmi maçta görev aldı ve 7 kez fileleri havalandırdı.