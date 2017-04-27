Mehmet Topal Suriyeli yetimleri sevindirdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, savaş mağduru çocuklara Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde spor kompleksi yaptırdı.

Mehmet Topal’ın Hatay Yardımlaşma Derneği’nin (HAYAD) Hatay'da kurduğu kampta yaşayan mülteci çocukların spor yaparak savaşın izlerini silmeye çalışması için yaptırdığı ‘Mehmet Topal Spor Kompleksi’ törenle açıldı.

Hatay'daki Suriyeli çocukların futbol ve voleybol oynayabileceği kompleksin açılışını yapan HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, “Kampta yer alan ve sayıları 100'ü aşan miniklerin neredeyse hepsi savaşta babalarını kaybetmiş. Aralarında bombaların izlerini vücutlarında taşıyan miniklerin de olduğu bu kamp, onların yeni hayatlarına başlayabilecekleri özel bir yer” dedi.

Önemli olanın ruhsal yaraların tedavi edilmesi olduğunu ifade eden Vardı, “Çocukların hayatlarını biraz daha normalleştirmemiz gerekiyordu. Bu anlamda Mehmet Topal sadece bir spor kompleksi yaptırmadı; onlara hayat boyu güzel hatırlayabilecekleri, belki de yaşamlarını profesyonel sporcu olarak devam etmelerine olanak sağladı. Bizlerde yaptırdığı komplekse ‘Mehmet Topal Spor Kompleksi’ adını verdik” diye konuştu.

Spor kompleksinin açılışına maçlar nedeniyle katılamayan ve video konferansla bağlanan futbolcu Mehmet Topal, “Umarım bu alan hayatınızda güzel kapıların açılmasına neden olur. Hayat her şeye rağmen gülümsemeye değer gülümsemekten asla vazgeçmeyin. Sizleri çok seviyorum ilk izin günümde de yanınızda olmayı iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.