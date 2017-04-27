Nevzat Aydın’dan Muharrem Usta’ya büyük tepki

Trabzonspor başkan yardımcısı Nevzat Aydın. başkan Muharrem Usta'yla ilgili sert açıklamalar yaptı. Aydın, sosyal medya hesabından "Muharrem Usta'nın ego yüklü röportajı gerçek dışıdır. Çok yazık" dedi.

Trabzonspor yönetiminde büyük bir çatlak oluştu. Başkan yardımcısı Nevzat Aydın, Muharrem Usta’yı “ego yüklü röportaj” vermekle suçladı ve sosyal medya hesabından ağır sözler sarf etti.

Nevzat Aydın, aktif olarak kullandığı Twitter hesabından, “Muharrem Usta’nın ego yüklü röportajında anlattıklarının gerçeklerle uzaktan yakından alakası yok. Çok yazık. Canım Trabzonspor’uma zarar vermemek için şu an buna ek olarak söyleyeceğim başka bir şey yok. Ancak zamanı ve yeri geldiğinde her süreci, kararı ve transferi, en etkili mecralarda detaylarıyla paylaşacağımdan emin olabilirsiniz” yorumunu yaptı.

Muharrem Usta ne dedi?

Trabzon’da yerel basına röportaj veren Muharrem Usta şunları söylemişti:

Göreve ilk geldiğimizde yükümüz çok ağırdı. Bunu bildiğim için arkadaşlar arasında görev paylaşımı yaptık. İlk günler ben de işin özellikle ekonomik tarafına baktım. Futbol işlerini devrettiğim arkadaşlar(teknik) aslında iyi niyetliydiler. Bundan hiç şüphem olmadı. Ama tecrübesiz olduklarından, başarılı olamadılar.

Castillo, Durica, Bero ve Onazi konusunda tüm transferleri ben bitirdim. O günkü transferden sorumlu olan arkadaşlar ise İbanez, Suk ve Ramil'i almışlardı. Sezon iyice yaklaşınca, baktım olacak gibi değil hemen transfere el atıp adını verdiğim oyuncuların transferlerini bitirdim.