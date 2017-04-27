Ozan Tufan döktürdü

Fenerbahçe, özellikle fazla kiloları nedeniyle sürekli eleştirilen ve kısa sürede zayıflayan milli futbolcu, Başakşehir karşısında hem attığı golle hemde performansıyla teknik heyete, “Göreve hazırım”mesajı verdi.

Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın Alper Potuk'u kulübeye çekerek sürpriz bir şekilde görev verdiği Ozan Tufan, sergilediği performansla takımına büyük katkı sağladı. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğünde 12. dakikada güzel bir vuruşla farkı bire indiren genç oyuncu, takımına umut aşıladı. Fazla kiloları nedeniyle tüm eleştiri oklarını üzerine çeken ve kısa sürede zayıflayan Ozan Tufan, Başakşehir karşısındaki performansıyla teknik heyete, “Göreve hazırım”mesajı verdi. Özellikle ilk devrede sahada adeta basmadık yer bırakmayan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 maçta 4 kez ağları sarsıp 3 de asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı.