Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçındaki hakem hatalarını kabul etmiyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya sitem ederek, “Hiçbir zaman polemik çıkarıp, bir şey arayan bir kulüp değiliz. Tüm amacımız da futbolu çok iyi bir yere getirebilmek. Bunun için hakem hatalarından puan kaybetmek istemiyoruz ama hakem hatalarını kabul etmiyoruz. Hele hele Trabzonspor maçındakini hiç kabul edemiyorum. Özellikle kaleciyle olan pozisyonumuzu” dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada yer alan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalımbay, “Hiçbir zaman polemik çıkarıp, bir şey arayan bir kulüp değiliz. Tüm amacımız da futbolu çok iyi bir yere getirebilmek. Bunun için hakem hatalarından puan kaybetmek istemiyoruz ama hakem hatalarını kabul etmiyoruz. Hele hele Trabzonspor maçındakini hiç kabul edemiyorum. Özellikle kaleciyle olan pozisyonumuzu” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor maçında ilk 30 dakika çok iyi oyun oynadık”

Trabzonspor karşısında maçında ilk 30 dakikasında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Rıza Çalımbay, “Ne istiyorsak hepsini yaptık. Güzel pozisyonlar da oldu. 7 taneye yakın korner attık. Çok iyi de baskı kurduk. İkinci yarıya başlarken Salih'in bir rahatsızlığı oldu. Sıkıntı yaşadık ondan dolayı. Sonra defansif hatalar yapmaya başladık. Yememiz gereken golleri yedik. Bir hafta boyunca çalıştığımız ve dikkat etmemiz gereken şeylerden goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Tabii ki oyundan hiçbir zaman kopmadık. Hakem arkadaşımızın da şansızlığı mı diyelim bilemiyorum. Aslında diyecek bir şey de bulamıyoruz” dedi.

“Canımız çok yandı”

Trabzonspor Kalecisi Esteban'ın ceza alanı dışında eline iki defa topun çarpmasıyla ilgili Çalımbay, hakemin görmeme şansının olmadığını dile getirdi. Çalımbay, “Yekta'nın penaltısı, Serdar'ın ceza sahasına gelirken düşürülmesi gibi buna benzer bir sürü pozisyon yaşandı. Tabii ki bunlara sığınmıyoruz. Ben geçen sene Kasımpaşa'da antrenörlük yaparken sadece 2 puan yüzünden Avrupa'ya gidilemedi. Ama hakem hataları yüzünden giden puan 16. Bu nedenle aynı şeyleri burada da yaşamak istemiyorum. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Pozisyonlara biraz daha yakın olmaları gerekiyor. Video hakem uygulamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz şekilde hatalar oluyor. Bu bir tek bize olmuyor. Bakıldığında başka maçlarda da oluyor. Ama çok canımız yandı” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor maçındaki hakem hatalarını kabul edemiyorum”

Camia olarak tüm spor kamuoyuna, federasyona, hakemlere kısacası herkese saygılı bir kulüp olduklarını belirten Rıza Çalımbay, “Hiçbir zaman polemik çıkarıp, bir şey arayan bir kulüp değiliz. Örnek bir kulübüz. Tüm amacımız da futbolu çok iyi bir yere getirebilmek. Bunun için hakem hatalarından puan kaybetmek istemiyoruz. Sakın mağlubiyete neden arıyor gibi anlaşılmasın. Mağlubiyette de defansif açıdan yaptığımız hataları kabul ediyoruz. Ama hakem hatalarını kabul etmiyoruz. Hele hele Trabzonspor maçındakini hiç kabul edemiyorum. Özellikle kaleciyle olan pozisyonumuzu” dedi.

“Hakem arkadaşların da dikkat etmesi gerekiyor”

Her an maçı çevirecek bir takım olduklarını dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:“Öyle bir avantajımızı maalesef arkadaşımız görmeyerek vermedi. Ardından yüzde yüz penaltı olan bir pozisyonumuz da verilmedi. Yani bunları vermesi gerekiyor. Bunlar oyunun kaderini değiştirebilecek pozisyonlar. Ama dediğimiz gibi bize özellikle de büyük takımlarla oynadığımızda bunların hepsi oluyor. Oyuncularımıza da söyledik. Böyle maçlara çıktığımızda bunlarla karşılaşabilirsiniz diye. İstediğimiz bundan sonra olmaması. Ama kamuoyunun da bu kadar sessiz kalmaması gerekiyor. Herkesin hakkını koruması gerekiyor. Hakem arkadaşların da dikkat etmesi gerekiyor.”

“İlk 10'un en iyi yerinde olmak istiyorum”

Geldiği günden beri takımının ilk 10 içerisinde olmasını istediğini belirten Rıza Çalımbay, “İlk 10'un en iyi yerinde olmak istiyorum. Hala sözümün arkasındayım. Tek düşüncem kalan 6 maçımızı mükemmel bir şekilde bitirip, önümüzdeki yılla ilgili çalışmalara yoğunlaşmak. Şuan gelecek yıl için çalışmalara başladık. Bu takımı ben yapmadım. Başka arkadaşımızdan aldık takımımızı ama bu sezon ben yapacağım takımı. Sezon başı antrenmanlarını ben yaptıracağım. Takımdaki tüm sorumluluğu da ben alacağım. Çünkü benim getirdiğim oyuncu olacak ya da benim kalmasını istediğim oyuncular olacak. Bu nedenle de bambaşka bir şekilde burada başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Seneye hedefimiz büyük, yukarıya oynamak istiyoruz”

Hakem hatalarından konuşmaktan yorulduğunu ifade eden deneyimli Çalımbay, transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Çalımbay, “Bir haftadan beri bu maçtan sonra hiçbir yerde bu konuyla ilgili tek bir konuşma ya da tartışmaya rastlamadım. Bu nedenle sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Neticede bu takımın taraftarı var. Taraftar neticede haksızlığı kabullenmeyebilir. Bu nedenle birilerini çıkıp da mutlaka kimseyi rencide etmeden konuşması gerekiyor. İki hafta sonra transferlerle ilgili açıklama yapabiliriz. Yönetimle tekrar toplantı yapmamız gerekiyor. Ön görüşme yaptık bir daha yapmamız gerekiyor. Yerli oyuncu sıkıntımız olduğu için, kritik yerlerimiz var ve oralara mutlaka oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Yurt dışında maçları seyretmeye başladık. Bu maçtan sonra da arkadaşlarım gidip, seyredecek. Yönetimle görüşeceğiz ve alabileceğimiz oyuncuları alacağız. Çok büyük bir transfer olmayacak. Önemli ve kritik olan yerlere yapmamız gerekiyor. Seneye hedefimiz büyük. Yukarıya oynamak istiyoruz. Burada beni en çok mutlu eden mükemmel bir yönetimle çalışıyoruz. Bunu iyi bir şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyor”

Adanaspor maçını kazanmaları gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Adana, düşme hattında. Onlara göre de final maçı niteliğinde. Kolay bir maç olmayacak. Bunun farkındayız. Şu maçta yaptığımız defansif hataları yapmamalıyız. Trabzonspor maçı sahamızda gol atamadığımız tek maç. Bunun için de tek amacımız galibiyet. Net bir kanat oyuncumuz yok. M'billa da kanat oyuncusu değil, Danilo da kanat oyuncusu değil, El Kabir de değil, Eto'o da değil. Buraya bizim çok iyi bir oyuncu alamız gerekiyor.”