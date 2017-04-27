Sivasspor’dan biletlere büyük indirim

TFF 1'inci Lig'de Sivasspor yönetimi, yarın oynanacak Giresunspor maçı için taraftarlara destek çağrısı yaptı. Sivasspor, kale arkası ve maraton tribün fiyatlarını 2 liraya indirdi.

Süper Lig’i hedefleyen kırmızı beyazlılar ligin son haftalarına yaklaşırken taraftar desteğini yanında hissetmek için çalışmalarını artırdı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, yarın tribünlerin maçın başlamasından 2.5 saat önce açılacağı hatırlatıldı. Protokol tribününe gelenlerden yanlarında çocuk getirmemeleri istendi. Maça gelmek isteyen taraftarlar için kent meydanından da Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz servislerin kaldırılacağı açıklandı.

Kırmızı beyazlıların açıklamasında, “Ligde telafisi zor haftalara girilirken bütün taraftarlarımızı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz” denildi. Öte yandan maç hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı sürdüren Sivasspor, Giresunspor’u yarın 18.30’da konuk edecek.