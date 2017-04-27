Süper Lig’de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası yarın oynanacak Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde bu hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Medipol Başakşehir de takipçisi ve lider olan Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile mücadele ederken, Osmanlıspor da evinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek.Süper Lig’de 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantepspor – Kardemir Karabükspor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor – Gençlerbirliği

30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa – Akhisar Belediyespor

16.00 Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

19.00 Adanaspor – Antalyaspor

19.00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor – Galatasaray

20.00 Osmanlıspor – Atiker Konyaspor