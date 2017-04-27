Volkan Demirel’e telefon atan holigan yakalandı

İstanbul Polisi, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan holigan yakalandı. Gözaltına alınan A.A.V., tüm spor müsabakalarından men edildi.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta TT Arena’da oynanan derbi maçında istenmeyen bazı olaylar yaşandı. Fenerbahçe kalesinin bulunduğu tribünlerde, su şişesi, çakmak ve bozuk para atan taraftarlar, tehlikeli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Habib ATAM / ÖZEL HABER

Holiganlardan biri hızını alamayınca, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e cep telefonu fırlattı. Telefon Demirel’in bacağına isabet edince, maça kısa süre ara verildi.

Fenerbahçe cezasına 4 Panathinaikos oyuncusu karşı çıktı Fenerbahçe'nin Panathinaikos'u 3-0 yenerek Final-Four'a kalması Yunan takımının başkanını çıldırttı. Büyük umutlarla geldikleri İstanbul'dan mağlubiyet alarak dönen ve seride 3-0 geriye düşerek Final-Four şansını kaçıran Yunan takımı, fena karıştı. Takımın Yunanistan'a otobüsle gitmesine karar veren Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un bu cezasına dört sporcu karşı çıktı. Ceza Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı. Karar Yunan basınında 'Rezalet' olarak adlandırıldı. İlgili Haberi Oku

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Stattaki görüntüler incelendi. Demirel’e telefonu fırlatan o holigan belirlendi. Gözaltına alınan A.A.V., Emniyet’e götürüldü. İfadesi alınan A.A.V., tüm spor müsabakalarından men edildi. Öte yandan derbi maçında polise mukavemet gösteren 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.