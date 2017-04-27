Volkan Demirel’e telefon atan holigan yakalandı

İstanbul’da geçtiğimiz hafta TT Arena’da oynanan derbi maçında istenmeyen bazı olaylar yaşandı. Fenerbahçe kalesinin bulunduğu tribünlerde, su şişesi, çakmak ve bozuk para atan taraftarlar, tehlikeli anlar yaşanmasına sebep oldu.
Habib ATAM / ÖZEL HABER
Holiganlardan biri hızını alamayınca, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e cep telefonu fırlattı. Telefon Demirel’in bacağına isabet edince, maça kısa süre ara verildi.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Stattaki görüntüler incelendi. Demirel’e telefonu fırlatan o holigan belirlendi. Gözaltına alınan A.A.V., Emniyet’e götürüldü. İfadesi alınan A.A.V., tüm spor müsabakalarından men edildi. Öte yandan derbi maçında polise mukavemet gösteren 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.