Advocaat’a yoğun baskı

Hollanda Futbol Federasyonu, sezon sonunu beklemeden tecrübeli teknik adamı göreve çağırdı ve F.Bahçe’ye tazminat ödemeye hazır. Yardımcılığını Gullit’in yapacağı Advocaat, kupa finalini görmeden takımdan ayrılabilir.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Dirk Advocaat, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi kabul etti. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının yardımcısı da Ruud Gullit oldu. Ancak Portakallar, sezon sonunu beklemeden kurt hocayı göreve getirmek istiyor. Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede Advocaat için tazminat ödemeye hazır olduklarını da belirtti. Hollanda basını da Teknik Direktör Advocaat'ın, sezon sonunu beklemeden milli takımda göreve geleceğini ve Fenerbahçe'nin de deneyimli çalıştırıcının kontratının feshi için tazminat alacağını iddia etti. Advocaat'ın, bir araya geleceği sarı-lacivertli yönetime, Fenerbahçe'den hemen ayrılmak istediğini söyleyeceği öğrenildi. Kanarya'nın da tazminattan dolayı Hollandalı çalıştırıcının gidişine onay vereceği kaydedildi.

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VAN PERSIE ÇOK MUTLU

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olması, en çok vatandaşı Van Persie'yi sevindirdi. Ayrıca Fener'in Hollandalı yıldızını, yeniden milli takım forması giymenin heyecanı da sardı. Deneyimli çalıştırıcının, bizzat görüştüğü RVP'ye, “Fenerbahçe'deki günlerini iyi geçir. Milli takımın başına geçtiğimde ilk düşündüğüm isimlerden birisi sensin” dediği ifade edildi.