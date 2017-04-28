Alkış mı bekliyorsunuz?

Galatasaray’ın yeni gündemi üyelerin disiplin kuruluna sevk edilmesi. Kulüp üyelerinden bazı isimler gerek Olağan Mali Genel Kurul'da gerekse sosyal medyada yaptıkları eleştirilerin içeriği ve tarzından dolayı yönetim kurulunun da onayı ile disiplin kuruluna sevk edildi. Bu durumu uygulamaya koyanlar alınan kararı, “Eleştirilerin dozu artmıştı. Başkanlık makamına karşı yapılan eleştiri düzeyi olması gerekenin altına düşünce bunun önüne geçip gelecekte aynı olayların yaşanmaması adına böyle bir hamle yapıldı” şeklinde açıklayabilirler.

Yani 3-5 üye disipline verilecek, eleştiri yapan diğer üyelere de gözdağı verilmiş olacak. Peki bu tezi üretenler tarihinde hiçbir başkan ve yönetim kuruluna yapılamayan bu yoğun eleştirilerin sebebini de Galatasaray'ın geleceği adına düşünüp, değerlendirdiler mi? Galatasaray kulüp üyelerinin eleştiri şekillerini disiplin sebebi sayanlar futbol şubesinin zararının 5 kat artmasını, sportif anlamda dibe vurulmasını, yapılan anlamsız transferler ile uçan giden paraları, yönetsel anlamda her gün yeni bir skandala imza atılmasını, temsilin Galatasaray tarihinde alışılagelmiş temsil düzeyinin çok altında olmasını, Riva ve Florya arazilerinin satılmasına rağmen kasanın boş olmasını, Sportif A.Ş'nin kayyum sınırına gelmesini normal mi karşılıyorlar?

Net ifade etmek istiyorum. Galatasaray başkanlık makamını ve temsilini gelecek adına korumak istiyorsanız eleştiren üyeleri hakaret olmadan disipline sevk etmek yerine başkanlık makamına Galatasaray temsilini yapabilecek vizyona, bilgiye, birikime sahip insanları oturtun. Üyeler bugün isyan bayrağını çekerek eleştiri düzeyini sertleştirdiyse bunun sebebi camianın değer yargılarının değişmesi değil temsil seviyesinin düşmesidir.

Temsilin nasılsa muhatap olacağın cümleler de ona göre şekil alır. Galatasaray camiasının gönüllerinde disipline gidenlerin de mevcut temsile bütün başarısızlığına rağmen sahip çıkıp, destek olanlar olduğunu belirtmek isterim.