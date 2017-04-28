Banvit, Şampiyonlar Ligi’nde finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Banvit, Monaco'yu 83-74 mağlup ederek finale yükseldi.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Final Four yarı final mücadelesinde Banvit, ile karşı karşıya geldi. Banvit, Monaco’yu 83-74 skorla mağlup etti ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.

Salon: Santiago Martin Arena

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)

Banvit: Muric, Theodore 21, Chappell 10, Orelik 16, Vidmar 12, Kulig 7, Tolga Geçim 4, Furkan Kormaz 13, Hasan Emir Gökalp

Monaco: Wright 7, Aboudou, Fofana 2, Medley 9, Shuler 20, Davies 5, Bost 10, Gladyr 8, Ouattara 11, Sy 2, Rigot, Ouattara

1. Periyot: 14-23

Devre: 37-45

3. Periyot: 55-53

Beş faulle çıkanlar: 39.38 Bost, 39.45 Gladyr (Monaco)

FİNALDEKİ RAKİP BELLİ OLDU

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’in ilk maçında Fransız ekibi Monaco’yu 83 – 74 yenen Banvit’in finaldeki rakibi İspanyol takımı Iberostar Tenerife oldu.

Yarı final maçında İtalya’nın Umana Reyer Venezia takımını 67-58 yenen İspanyol Iberostar Tenerife, finale yükseldi.

Turnuvada 30 Nisan Pazar günü TSİ 18.15’te Umana Reyer Venezia ile Monaco arasında 3’üncülük maçı yapılacak. Final karşılaşması ise TSİ 21.15’te Banvit ile Iberostar Tenerife takımları arasında oynanacak.