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Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Başak Eraydın, çeyrek finalde Rumen rakibi Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi.
18:1328 Nisan 2017
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Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda mücadele eden Başak Eraydın, çeyrek finalde Rumen rakibi Irina Camelia Begu’ya 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasında 257. basamakta bulunan Başak Eraydın’ın, aldığı bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Garanti Koza Arena’daki turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Başak, ikinci seti “tie-break”le 7-5, son seti de 6-1 kaybederek elendi.

Etiketler
Başak Eraydın Irina-Camelia Begu TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
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