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BEŞİKTAŞ
30 Nisan 2017 19:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Beşiktaş zorlu maça hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
13:5828 Nisan 2017
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Beşiktaş zorlu maça hazırlanıyor

Beşiktaş M.Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

Takım halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman istasyon koşuları ve strching çalışması ile devam etti.Pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile günün tek antrenmanı sona erdi.

Dün sabahki idmanda ayağı burkulduğu için idmanı yarıda bırakan Vincent Aboubakar idmanın tamamında yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarını 29 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Etiketler
Başakşehir beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:02 | 28.04.2017
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