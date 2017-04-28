Beşiktaş’ta bu ‘Güneş’ batmayacak!

1 yıllık opsiyonu kullanmayı kabul eden Şenol Güneş, bir sezon daha Beşiktaş'ta kalacak. Senelik 1.5 milyon Euro alan tecrübeli teknik adama, 1 milyon Euro da zam yapılıyor.

Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, gelecek sezon da takımın başında kalacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde dün İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen tecrübeli hoca, “Bizimle 1 sezon daha devam et” teklifini kabul etti. Sözleşmesinde opsiyon hakkı bulunan deneyimli çalıştırıcı, yönetimle anlaştı. 1.5 milyon Euro alan Güneş'in yıllık ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkarılıyor. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Güneş'le ilgili yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi ve “Şenol hoca, bizimle olacak” dedi.

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1988'den beri teknik direktörlük yapan Güneş, bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde adını Beşiktaş tarihine yazdıracak. Siyah-beyazlılarda Gordon Milne'den sonra üst üste lig şampiyonluğu kazanan hoca yok. Güneş, yerli olarak bu rekoru egale edecek ilk teknik adam olacak.