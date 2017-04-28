Bir Fenerbahçe efsanesi! Dünyadaki tek kulüp oldu

Fenerbahçe basketbolda öyle bir başarıya imza attı ki dünyada eşi benzeri yok. Sarı-lacivertliler hem kadınlarda hem de erkeklerde üst üste 3 yıl dörtlü final heyecanı yaşayan dünyadaki tek kulüp oldu.

Futbolda Avrupa arenasında hedeflenen başarıların gerisinde kalan Fenerbahçe, basketbolda ise tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, son 3 yıldır hem erkek hem de kadın basketbolunda dörtlü finale adını yazdırmayı başaran tek dünya kulübü oldu. Kanarya ayrıca basketbolda artık Avrupa'da bir ekol haline geldi. Üst üste 6 defa dörtlü finalde boy gösteren Potanın Kraliçeleri, 3 kez finalde mücadele etti.

Fenerbahçe`de sıra geldi şampiyonluğa Panathinaikos'u 3-0'la süpürerek üst üste üçüncü kez dörtlü finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, İstanbul'da düzenlenecek organizasyon öncesi kupaya kilitlendi. İlgili Haberi Oku

Erkek basketbol takımı ise Zeljko Obradovic'le birlikte büyük başarılar elde etti. 2015'te Madrid, 2016'da ise Berlin'de dörtlü final oynayan Fenerbahçe, bu sezon da son 4 takım arasına kalmayı başardı. Fener, son 3 yılda da dörtlü final öncesi play-off serilerini 3-0 kazanırken bir seride üst üste 2 deplasman galibiyeti (Panathinaikos önünde) alan ilk Euroleague takımı olarak da adını tarihe yazdırdı.