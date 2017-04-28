Bir Fenerbahçe efsanesi! Dünyadaki tek kulüp oldu

Futbolda Avrupa arenasında hedeflenen başarıların gerisinde kalan Fenerbahçe, basketbolda ise tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, son 3 yıldır hem erkek hem de kadın basketbolunda dörtlü finale adını yazdırmayı başaran tek dünya kulübü oldu. Kanarya ayrıca basketbolda artık Avrupa'da bir ekol haline geldi. Üst üste 6 defa dörtlü finalde boy gösteren Potanın Kraliçeleri, 3 kez finalde mücadele etti.
Erkek basketbol takımı ise Zeljko Obradovic'le birlikte büyük başarılar elde etti. 2015'te Madrid, 2016'da ise Berlin'de dörtlü final oynayan Fenerbahçe, bu sezon da son 4 takım arasına kalmayı başardı. Fener, son 3 yılda da dörtlü final öncesi play-off serilerini 3-0 kazanırken bir seride üst üste 2 deplasman galibiyeti (Panathinaikos önünde) alan ilk Euroleague takımı olarak da adını tarihe yazdırdı.