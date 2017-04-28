Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.