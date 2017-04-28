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BURSASPOR
01 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
19:0728 Nisan 2017
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Bursaspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 4 farklı istasyonda yapılan çalışma ile devam etti. Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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bursaspor spor toto süper lig
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