Cengiz ve diğerleri

Sinan Gümüş: Stuttgart'tan geldi. İlk sezonunu Galatasaray'ın U21 takımında geçirdi, gol krallığı yaşadı. İkinci yılında A takımda lig ve kupada ortalama 100 dakikada 1 gol attı. Yöneticiler sezon öncesi çıkıp, “Sinan dışında herkesi satabiliriz” diyecek kadar güveniyordu ona. Bu sezon ortalarda yok. Ya satılık, ya kiralık. 1 yılda zirveden dibe…

Salih Uçan: İlk yılında Fenerbahçe'de fena da iş yapmadı. Adına besteler yazıldı. Ersun Yanal'la yıldızı barışmadı. Roma'da kiralık 2 yıl geçirdi. Sakatlandı, İtalyan futboluna ayak uyduramadı, 2 yılda 10 maça çıkıp döndü. Totti'den ilham alıp almadığını görme şansı bulamadık. Çünkü sezonun büyük bölümünü ya tribünde ya kulübede geçirdi. Bir umut Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönmesini bekliyor!

Kerim Frei: Büyük yıldız olacak umuduyla girdi Beşiktaş'ın kapısından. İlk 11 oyuncusu bir türlü olamadı. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdan İngiltere Championship ekibi Birmingham'a gitti. Neyse ki, para kazandırıp gitti!

Cengiz Ünder: Altınordu'dan yetişti. Trabzonspor daha çok para önermesine rağmen oynama garantisi alınarak Başakşehir'e gönderildi. Güçlendi, milli takıma kadar yükseldi. Yıldız mı, henüz değil ama aday. Arda'dan sonra Avrupa'ya gidecek ikinci önemli oyuncumuz mu olacak, yoksa 1 yılda yıldızı sönenler arasına mı girecek, kendi karar verecek.

Yusuf Yazıcı: Büyük yetenek ama Trabzonspor'rda yarım sezondur düzenli oynuyor. Eleştirmek için de övmek için de henüz erken. Asıl sınavını gelecek sezon verecek…