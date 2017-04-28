Dursun Özbek seçim için o ismi işaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, istifa etmeyeceğini söyledi ve 2018’deki seçim için o ismi işaret etti.

SÖZCÜ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Gazetemizin Spor Müdürü Bahadır Çokişler, Özbek'ten sportif ve ekonomik hedefler çerçevesinde önemli bilgiler aldı. Görüşme, Galatasaray Başkanı'nın ‘kurtuluş formülü' olarak gördüğü Riva ve Florya projelerine yönelik eleştirilerle başladı. Bu eleştirilerin yersizliğini anlatmak için “Anlaşmaya onay çıkınca adeta göbek attım” diyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayına doğru Riva ve Florya'da ilk adımı atarız. Riva'da 950 villa yapılacak. Dolayısıyla biz projelerimizi sunduk, her şeyi belirledik. İmar edilecek ve ardından da satılacak. Buradan elde edilecek kazancın yüzde 80'lik kısmı Galatasaray'ın kasasına girecek. Yüzde 20 de anlaşma yaptığımız Emlak Konut'un olacak. Bu anlaşma benim içime sindi. Emlak Konut halka da açık bir firma. KAP'a da anlaşmayla ilgili açıklama yaptılar. Buna rağmen bazı insanlar arsaları sattığımızı iddia ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz bir proje anlaşması yaptık. Emlak Konut devletin; bütün ülke devletin! Devletin, Galatasaray'ın mallarında gözü mü var? Dağ, taş devletin. Zaten milyar dolarlık proje, bu iş Galatasaray'ın işi değil. Bunu 100 sefer anlattım ancak hâlâ anlamak istemeyenler var. Yeteneğim var ve yeteneklerimin yettiği kadar Galatasaray'a hizmet ediyorum.”

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‘ADNAN ÖZTÜRK BAŞKANLIĞA YAKIŞIR’

Dursun Özbek, istifa seslerine kulak tıkamıyor ancak görevi bırakmak gibi bir tasarrufu da yok. Gündeminde ‘erken seçim' olmadığını üzerine basa basa söyleyen Özbek şöyle konuştu:

“Ben genel kurulun emanetini taşıyorum. İstifa etmem için hiçbir gerekçe yok. İnsanların kanaatine göre hareket edenler bu koltuğa oturamaz. 3 seneliğine yüzde 75 oy alarak seçilmişim. Seçim beyannamem var. O beyannamede tek tek yapacaklarımı ve söyleyeceklerimi yazmışım. Bunun dışında hiçbir adım atmıyorum. 2018'de yönetimimi değiştireceğim. ‘Seçim olsun' diye bir beklenti yaratıldı ve medya da bunu destekliyor. Üç sene sonra bana herkes hesap sorabilir. Genel kurula bağlıyım. 2018'de görev sürem bitiyor. Eğer Adnan Öztürk aday olursa ona destek veririm, başkanlığa yakışır.”

‘TUDOR BEKLENTİLERİ KARŞILAR’

“Teknik direktörümüz Igor Tudor, benim beklentimi karşılayacak düzeyde. Daha hocamız geleli 2 ay olmuş. Zamana ihtiyacı var. Doğmamış çocuğa don biçiyoruz. Henüz transfer dönemi başlamadı. Florya'da bunun için gereken çalışmalar yapılıyor.”