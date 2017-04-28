Emine Erdoğan santra yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1. Spor ve Kültür Şenliği sonrası düzenlenen maçta başlama vuruşunu yaptı.

uriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan “Bir umut, Bir ufuk ” projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen “1. Spor ve Kültür Şenliği” Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

1. Spor ve Kültür Şenliği’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katıldı.

Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce Emine Erdoğan, Suriye'de iç savaştan gelip Türkiye'ye sığınan ve Türk vatandaşlığına geçen Adem Metin Türk ile fotoğraf çektirdi. U14 milli Takımı'na da alınan Adem Metin, Emine Erdoğan'a kısa bir gösteri yaptı.

Eğlenceli anlar dikkat çekerken, Emine Erdoğan daha sonra Adem Metin'e sarılarak genç sporcuyu tebrik etti. Ardından gerçekleşen şöhretler karması ve Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takımların gösteri maçı öncesi santraya gelen Emine Erdoğan burada santra vuruşunu yaparak maçı başlattı. Eski futbolcular ve çocuklar burada Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.