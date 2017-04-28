Eskişehirspor, Mersin’i rahat geçti

Süper Lig'e çıkma yarışı yapan Eskişehirspor, deplasmanda Hasan ve Bruno Mezenga'nın golleriyle Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 yendi.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu’nu 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puanla son sırada haftayı tamamlarken, Es-Es de 52 puanla 2. sırada son 4 haftaya girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Pedriel’in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Tita’nın yerden sert şutunda, kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

10. dakikada Erkan’ın soldan ceza alanına ortasında topa yükselen Hakan Çinemre’nin kafa vuruşunda, kaleci Yunus Emre son anda dokunarak meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Rosa’nın pasında topla buluşan Erkan’ın vuruşanda top kaleci Yunus Emre’nin ayaklarından döndü, dönen topu defens uzaklaştırdı.

38. dakikada soldan Bilal’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Hüseyin’in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

48. dakikada Erkan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bruno Mezenga‘nın arkası dönük halde topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleye gitti. 0-2

55. dakikada Erkan’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Hüseyin’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

71. dakikada Mersin İdmanyurdu’nun kazandığı serbest vuruşu Tita kullandı, vuruşunda kaleci Boffin topu tokatlayarak kornere attı.

77. dakikada Ramazan’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bruno Mezenga‘nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre, Abdulkadir, Enes, Mitrovic, Gökhan, Nurullah, Hakan, Tita, Tolga, Pedriel (Mahmut Metin dk. 54), Sinan Kaloğlu (Kudbettin dk. 66)

Eskişehirspor: Boffin, Kamil, Bilal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet (Ramazan dk. 66), Uğur (Dorukhan dk. 66), Hasan Hüseyin (Ofoedu dk. 80), Erkan, Ndong, Bruno Mezenga

Goller: Hasan Hüseyin (dk. 38 ve 55), Bruno Mezenga (dk. 48 ve 77) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Uğur, Hürriyet, Akaminko (Eskişehirspor), Enes, Mitrovic (Mersin İdmanyurdu)