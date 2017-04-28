Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı… Sarı-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, 29 Nisan Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.