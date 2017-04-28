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FENERBAHÇE
30 Nisan 2017 16:00
FENERBAHÇE
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
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Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
13:2728 Nisan 2017
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Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı… Sarı-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, 29 Nisan Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Etiketler
Çaykur Rizespor Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 13:33 | 28.04.2017
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