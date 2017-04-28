Fikret Orman: Ramazana denk gelirse şampiyonluk kutlaması yapmayacağım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çok yakın oldukları Süper Lig şampiyonluğunun Ramazan ayına denk gelmesi durumunda kutlama yapmayacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig şampiyonluğunun Ramazan ayına denk gelmesi halinde şampiyonluk kutlaması yapmayacağını söyledi. Orman, “Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanması halinde Karadeniz ve Güneydoğu şehirlerinde organize edilecek kutlamalara katılacağını söyleyen Orman, şampiyonluğun ramazan ayına denk gelmesi halinde kutlama yapmayacağını belirtti.

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da da kutlamalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Orman, şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim değil Beşiktaşlıların yaşayacağı bir sevinç. Beşiktaş büyük bir camia. Süre yeterli olursa ramazana kadar kutlamalara katılmak istiyorum. Çok yerden talep var. Eğer şampiyon olursak Karadeniz'de, Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş'ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum.”

Orman, Vodafone Arena'da kendi lehine bir tezahürat yapılmaması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Benim öyle bir beklentim yok. Beklenti olduğu zaman o kitleye taviz vermiş olursunuz. Beşiktaş taraftarıyla başkanının arasındaki ilişki müthiştir. Koca koca insanlar elime sarılıyorlar, saygı gösteriyorlar. Yaptıklarımızı taraftar biliyor, birisi bağıracak diye bir beklentim yok. En kötü günlerde, en vahim durumlarda bağırdılar da ne oldu. Benim derdim bana değil Beşiktaş'a bağırılması, oraya gelenlerin Beşiktaşlılığıyla gurur duyması, rakiplerin saygı duyması. Ben bu ailenin içinden gelen biriyim, gidecek bir yerim yok. Tanınmadan önce de genel kurullara gelirdim, başkanlığım bitince de geleceğim. Saygı gören, iyi anılan biri olmak isterim. Benim tek amacım bu, başka hesabım yok.”