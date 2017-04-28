Forvete Bajic hamlesi

Müstakbel hocası Aykut Kocaman’ın isteği üzerine Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor’un Boşnak golcüsü Bajic için girişimlere başladı.

Yeni sezonda takımı Aykut Kocaman'a emanet edecek olan Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarını da tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Kocaman'ın çok istediği Atiker Konyaspor'un forveti Riad Bajic için girişimlere başladı. Fener, Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyen Bajic'i, bir miktar para artı takasla Stoch'u vererek kadrosuna katmak istiyor.

Advocaat`a yoğun baskı Hollanda Futbol Federasyonu, sezon sonunu beklemeden tecrübeli teknik adamı göreve çağırdı ve F.Bahçe'ye tazminat ödemeye hazır. Yardımcılığını Gullit'in yapacağı Advocaat, kupa finalini görmeden takımdan ayrılabilir. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin forvet için diğer adayı ise bonservisi Chelsea'de olan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık olarak geçiren genç oyuncu Tammy Abraham… İngiliz ekibinin menajeri Conte de 19 yaşındaki golcünün tecrübe kazanması için kiralanacağını söyledi. Sarı-lacivertliler, 46 maçta 26 kez ağları sarsan Abraham'ı kiralamak için Chelsea yönetimiyle masaya oturacak.