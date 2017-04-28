Galatasaray’a Brezilyalı savunmacı

Palmeiras’ın 8 milyon Euro istediği sambacı için Galatasaray pazarlıklara başladı. Fiorentina’nın Hugo’dan vazgeçmesini koz olarak kullanan yönetim 6 milyon Euro önerdi, cevap bekliyor.

Galatasaray, devre arasında kadrosuna katmak istediği Brezilyalı stoper Vitor Hugo için atağa geçti. Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir araya gelen sarı-kırmızılılar, yaptıkları görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Yönetim, Brezilya kulübünün istediği 8 milyon Euro bonservis ücretini indirmek için Fiorentina'nın, Hugo için geri adım atmasını koz olarak kullanıyor. Palmeiras'a 6 milyon Euro öneren Galatasaray, cevap beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılar, sambacıyı sezon bitmeden İstanbul'a getirmek istiyor.

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Galatasaray, devre arasında Vitor Hugo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba harcamış ancak mali konularda anlaşamamıştı. Başkan Dursun Özbek, geçen hafta “Hugo ile geçen sene de ilgilendik. İyi bir stoper” diyerek oyuncunun peşinde olduklarının şifrelerini vermişti.