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GENÇLERBİRLİĞİ
29 Nisan 2017 19:00
TRABZONSPOR
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği’nde hazırlıklar tamam

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
15:5728 Nisan 2017
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Gençlerbirliği’nde hazırlıklar tamam

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Başkent ekibi, dar alanda top kapma ve şut çalışmasının ardından tam sahada çift kale maçla günü tamamladı. Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde 1,5 saat süren antrenmana tedavisine devam edilen Selçuk Şahin katılmadı.

Gençlerbirliği, 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Başkent ekibi ligde 39 puanla 7. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

Etiketler
Gençlerbirliği spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 15:59 | 28.04.2017
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