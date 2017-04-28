İranlı kadın hemşire futbol yeteneğiyle göz dolduruyor

İran’da 15 yıl aktif olarak salon futbolu oynayan 35 yaşındaki Zahra Solgi, futbol tutkusunu Zonguldak’ta da sürdürüyor. Göç ettiği Zonguldak’ta futbola devam etmek isteyen Solgi, Zonguldak’ı kadın futbol liginde temsil eden Gençlik Merkezispor ile idmanlara çıkıyor.

İran’da Perspolis Kadınlar Salon 1. Lig takımında forma giyen 35 yaşındaki Zahra Solgi, eşi ve çocuğu ile Zonguldak’a yerleşti. İran’da 15 yıl profesyonel salon futbolu oynayan Solgi, aynı zamanda hemşirelik mesleğini de yaptı. Solgi, futbola olan tutkusundan da vazgeçmedi. Ailesiyle birlikte bir süredir Zonguldak'ta ikamet eden Solgi, futbol sevgisini Zonguldak’ta da sürdürdü. Zonguldak’a yerleştikten sonra, boş zamanlarında çocuğu ile birlikte okul bahçelerinde top oynayan Zahra Solgi, komşularının da desteği ile Zonguldak Gençlik Merkezispor Kadın Takımı Antrenörü Selim Oral ile tanıştı.

Yaklaşık 2 haftadır Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Gençlik Merkezispor Kadın Futbol Takımı ile antrenmanlara çıkan Zahra Solgi, futbol bilgisinin yanı sıra çabukluğu ve süratiyle dikkatleri üzerine çekti. Takıma hızlı bir şekilde ayak uyduran Solgi, takım arkadaşları tarafından da sevilen bir isim haline geldi. Zonguldak Gençlik Merkezispor Antrenörü Selim Oral, Zahra Solgi’ye prosedürler tamamlandığı takdirde gelecek sezon takımın kaptanı olarak sahada görev vermeyi düşünüyor.

“İran’dan lisansını alacağız”

15 yıl boyuna İran’da futbol oynadığını anlatan Zahra Solgi, “15 sene önce futbolu öğrendim. Bir oğlum var. Eşim de İngilizce öğretmeni. Ben de İran’da hemşireydim. İran’da 15 sene futsal oynadım. İki senedir buradayım. Burada böyle bir tesis olduğunu sonradan haberim oldu. Selim hoca ile tanıştım. Yeteneğimi izlediler. Beğendiler. Türkiye’den arkadaşlarım çok iyi. Türkçe iyi değil ama arkadaşlarımla anlaşıyoruz. Burada bir iş yapmıyorum. Futbol oynuyorum” diye konuştu.

Takım antrenörü Selim Oral ise, “5 yıldır bu takımı çalıştırıyorum. Zahra hanım ile de arkadaşlar sayesinde tanıştım. Bir arkadaşım okul bahçesinde kendisini futbol oynarken görmüş. Bana kendisinden bahsetti. Geldi tanıştık. Takıma adapte oldu. Türkçesi az da olsa iyi anlaşıyoruz. Yüreği temiz bir arkadaşımız. Aramızda görmek istiyoruz her zaman. Şu an 3. Lig 2. Grup’tayız. Son iki maçımız kaldı. İran’da Perspolis diye bir takımda lisansı varmış. O lisansıyla ilgili ikili iletişimlerle prosedürü yerine getirip lisansı almaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.