Kadın basketbolunda derbi zamanı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final ilk maçında 29 Nisan Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Kadınlar basketbolunda derbi zamanı. Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı… İlk turda Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni eleyen Galatasaray ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenip bir üst tura çıkan Fenerbahçe, finale çıkmak için mücadele edecek. İki takım serinin ilk maçında yarın saat 19.00'da Metro Enerji Arena'da karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ligde birbirlerini yendiler

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 77-55 kazanırken, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ise sarı-kırmızılılar 89-73'lük skorla parkeden galip ayrılmıştı.

Ligde en çok şampiyon olan iki takım

1980-1981 yılında ilk kez oynanmaya başlanılan Kadınlar Basketbol Ligi'nde en çok şampiyonluğu kazanan Galatasaray ile Fenerbahçe, final için kıyasıya mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılıların 13, sarı-lacivertlilerin ise 12 şampiyonluğu bulunuyor.

Seri programı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final serisinin ikinci maçı Mayıs Salı günü 20.00'de Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. 4 Mayıs Perşembe günü seri Abdi İpekçi Spor Salonu'na taşınacak. Serinin olası 4. maçı 6 Mayıs Cumartesi günü Abdi İpekçi Arena'da 5. maç ise 8 Mayıs Pazartesi günü Metro Enerji Arena'da oynanacak.