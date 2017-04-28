Kenan Sofuoğlu için tek hedef zirve

Dünya Supersport Şampiyonası’nın Hollanda’nın Assen kentinde yapılacak dördüncü ayağında, Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu liderle puan farkını azaltmak için piste çıkacak.

İlk iki yarışı sakatlığı nedeniyle kaçırdıktan sonra üçüncü yarışta da şanssız bir şekilde kaza geçiren Sofuoğlu, sezonun ilk birinciliğini kazanmayı hedefliyor. Bir başka Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock 1000 kategorisinde podyumu kovalayacak.

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki iddiasını sürdürebilmek için Hollanda'nın Assen şehrinde yapılacak sezonun dördüncü yarışında birincilik için piste çıkıyor. Sezonun ilk iki yarışı Avustralya ve Tayland Grand Prix'lerinde sakatlığı nedeniyle boy gösteremeyen Sofuoğlu, sezonun üçüncü yarışı Aragon'da ise şanssız bir şekilde kaza yapmıştı. Sofuoğlu, kötü başladığı sezonda şanssızlığını kırmak ve yeniden zirveye çıkmanın planlarını yapıyor. 29 Nisan'da sıralama turlarının yapılacağı Assen ayağında birincinin belli olacağı büyük yarış ise 30 Nisan Pazar günü olacak.

Kenan'ın Kawasaki takımı adına yarıştığı genel klasmanında Agusta takımından PJ Jacobsen 55 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada ise 47 puanla Honda'dan Jules Cluzel yer alıyor. Yahama'dan Lucas Mahias da 38 puanla üçüncü sırada. Supersport'ta yarışları birinci bitiren pilota 25 puan veriliyor, ikinci isim ise 20 puan alıyor. 15. yarışçıya kadar puan dağıtılan organizasyonda podyumun son basamağındaki sporcu 16 puanın sahibi oluyor.

Toprak da pistte olacak

Hollanda'nın Assen şehrinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da yarışacak. Superstock 1000 kategorisinde podyuma çıkmak için ter dökecek olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, tek yarışın tamamlandığı organizasyonun genel klasmanında 13 puanla dördüncü sırada yer alıyor.