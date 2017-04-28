Manchester devleri yenişemedi! Mourinho rekoru egale etti

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad’ta oynanan mücadelede ezeli rakipler 90 dakika boyunca eşitliği bozamadı: 0-0.
İlk 3 için kritik öneme sahip olan maçta galip çıkmaması Liverpool’u memnun etti. Manchester United’de Fellaini, Agüero’ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gabriel Jesus’un duraklama dakikalarında filelere gönderdiği top ise ofsayt nedeniyle sayılmadı.
Manchester City 65 puanla 4. sırada, Manchester United ise 64 puanla 5. sırada yer aldı. İki takımın da Liverpool’dan birer maç eksiği var.
Öte yandan Mourinho yönetimindeki son 24 lig maçında yenilmeyen Man. United, Alex Ferguson’la kırdığı rekorunu egale etti.
Galibiyet: 13
Beraberlik: 11