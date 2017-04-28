Mercedes AMG Petronas Rusya’da zirveyi kovalıyor

Formula 1’de 2017’nin dördüncü yarışı Rusya Grand Prix’i heyecanı bugün başladı. Toplam 53 turdan oluşan, 309.745 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas üstünlüğünü korumak için geliyor.

Sochi Autodrom'da bugünkü antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu yine büyük bir heyecana sahne olacak. Son 3 sezonda ikisi duble olmak üzere 3 kez yarışı zaferle noktalayan Mercedes AMG Petronas pilotları, Rusya'daki bu başarıyı sürdürmek için mücadele edecek. 2014 ve 2015'te Sochi'de zirvede yer alan Lewis Hamilton, bir senenin ardından yeniden Rusya'da kazanmak için çalışacak. Bahreyn'de kariyerinin ilk pole pozisyonu kazanan Valtteri Bottas ise ilk zaferine Rusya'da erişmek istiyor.

Wolff: Eksiklerimizi biliyoruz

Zorlu geçen hafta sonlarının üstünü çizmek gerektiğini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff “Bahreyn'deki gibi bir yarışı kaybetmek gerçekten acı verici. Ama geçmişte olanları düşünmek için çok fazla zaman harcamamaya dikkat etmeliyiz. Önemli olan yaşanan sorunların nedenlerini bulup, gelecek için çözümler üretmek. Podyumun ikinci ve üçüncü basamağı tabii ki felaket değil. Ama eğer bizimki gibi bir aracınız ve tüm yarışları kazanma kapasitesine sahip iki pilotunuz varsa, bu sonuç acı verici hale dönüşüyor. Eksiklerimizi biliyoruz. Gelecek yarışlarda kazanmak için hangi noktalarda daha dikkatli olmamız gerektiğinin de farkındayız. İnsanların Mercedes-Ferrari çekişmesi dolayısıyla Formula 1 hakkında olumlu görüşler açıklamaları gerçekten çok güzel. Bu yakın çekişme insanların da ilgisini çekiyor. Bu hafta sonu Sochi'de yarışacağımız pist, farklı türden bir pist. Geçmişte burada kazandığımız yarışlar, bir kez daha podyumun en üstünde çıkmamız için bize bir garanti vermiyor. Rusya'daki yarıştan iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz” dedi.