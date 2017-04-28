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Messi, o Real Madridli’nin hayranı çıktı

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, hayatında bir tek Zinedine Zidane'dan forma istediğini açıkladı. Arjantinli ayrıca Real Madrid'den Guti'nin kendisinden 2 maçta da forma istediğini açıkladı.
09:2728 Nisan 2017
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Messi, o Real Madridli’nin hayranı çıktı

Barcelona’nın dünya yıldızı oyuncusu Lionel Messi, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın hayranı çıktı. Maç sonunda forma değiştirme teklifi adeti olmadığını söyleyen Arjantinli, “Bunu sadece Zidane’a teklif ettim” diye konuştu.

Messi, “Forma değiştirme teklifi etmek adetim değil. Bir kere Zidane’a sordum. Guti benden istemişti. Nou Campta da Santiago Bernabeu’da da benden forma istedi. Ben forma istemem. Arjantin’de olsa bir Arjantinli ile değişirim. Bunun dışında teklif etmem” diye konuştu.

Son zamanlarda eski formundan uzak olmakla eleştirilen Messi, El Clasico’daki süper performansıyla tekrar gönülleri fethetti. Yıldız futbolcu Barcleona adına 500. golünü kaydetti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
barcelona guti Lionel Messi Real Madrid Zinedine Zidane
Son güncelleme: 10:10 | 28.04.2017
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