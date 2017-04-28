Ne yaptın Anadolu Efes!

Anadolu Efes harika başladığı ve farkı 13 sayıya kadar çıkardığı mücadelede Olympiakos'a 74-62'lik skorla yenilerek Final Four biletini erteledi! Son maç 2 Mayıs Salı günü Komşu'da oynanacak.

Anadolu Efes, Euroleague Çeyrek Final serisi 4. maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-62 yenildi ve seri 2-2'ye geldi.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, Brown ve Granger'ın sayılarıyla skoru 4-1 yaptı. Savunmada Olympiakos'un sayı atmasına engel olan Efes, Granger ve Cedi Osman'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı 12'ye çıkardı ve 18-6 yaptı. Yunan ekibi, Printezis ve Papapetrou'nun sayılarıyla farkı azaltarak 18-14'e getirdi. Periyodun son anlarında rakibine sayı şansı tanımayan Efes, periyodu Efes, 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda yine iyi savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Honeycutt, Paul ve Kirk'in basketleri ile skoru 27-14'e taşıdı. Papanikolaou ve Young ile farkı düşüren Olympiakos, 33-29 yaptı. Yunan ekibi Spanoulis'in üçlüğü ile farkı 1'e indirse de Efes, Cedi ve Dunston'ın basketleri ile devreye 38-35 önde girdi.

Üçüncü periyota hücumda etkili başlayan Olympiakos, Mantzaris, Birch ve Spanoulis'in basketleri ile 43-40 öne geçti. Spanoulis'in dış atışlardan bulduğu sayılara Heurtel ile karşılık veren Efes, skoru eşitleyerek 52-52 yaptı. Son anları çekişmeli geçen periyodu Printezis'in serbest atıştan bulduğu sayı ile Olympiakos, 55-54 önde tamamladı.Son periyota Papapetrou ve Waters'ın sayılarıyla başlayan Yunan ekibi farkı 7'e çıkararak 61-54 yaptı. Savunmada Efes'i durduran Olympiakos, Spanoulis'in üçlüğü ile 68-57 geri düştü. Son anlarda yaptığı atışlardan sayı bulamayan Anadolu Efes, parkeden 74-62 mağlup ayrıldı. Böylece seri 2-2'ye geldi. Dörtlü Final'e kalacak takımı 2 Mayıs Salı günü Yunanistan'da oynanacak maç belirleyecek.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk, Garcia Gonzalez, Boltauzer

Anadolu Efes: Thomas 2, Honeycutt 4, Doğuş 3, Derrick Brown 9, Cedi Osman 8, Jayson Granger 17, Thomas Heurtel 6, Brandon Paul 4, Bryant Dunston 7, Alex Kirk 2

Olympiakos: Errick Green 10, Khem Brich 9, Patrick Young 4, Papapetrou 6, Spanoulis 18, Waters 3, Agravanis 2, Milutinov, Printezis 11, Papanikolaou 8, Mantzaris 3

1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 54-55 (Olympiakos lehine)

5 faul ile çıkan: Papanikolaou (Olympiakos)