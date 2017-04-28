San Antonio Spurs seriyi bitirdi

San Antonio Spurs, NBA çeyrek final 5. maçında FedExForum'da mücadele ettiği Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Spurs yarı finalde Houston Rockets ile eşleşti.

NBA'de çeyrek final heyecanı 2 maç ile devam etti. Toronto Raptors, BMO Harris Bradley Center’da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks’ı 92-89 yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve Doğu Konferansı’nda yarı finale yükseldi.

Raaptors’ta DeMar DeRozan 32 sayı, 4 ribaund, Kyle Lowry 13 sayı, 4 ribaund ile galibiyette katkıda bulundu. Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 9 ribaund, Matthew Dellavedova 12 sayı, 4 asistle oynadı. Toronto böylece Clevland Cavaliers'a rakip oldu.

San Antonio Spurs, Memphis'i süpürdü

San Antonio Spurs, FedExForum’da karşılaştığı Memphis Grizzlies’ı 103-96 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve Batı Konferansı’nda yarı finale yükseldi. Spurs’te Kahwi Leonard 29 sayı, 9 ribaund, Tony Parker 27 sayı, 4 asist ve LaMarcus Aldridge 17 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Memphis’te ise Mike Conley 26 sayı, 5 asist ve Marc Gasol 18 sayı, 6 ribaund ile oynadı. San Antonio Spurs bu sonuçla Houston Rockets ile eşleşti.