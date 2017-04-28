Şehit kaymakamın vasiyeti yerine getiriliyor

Mardin Derik Kaymakamlığı sırasında terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Mustafa Fatih Safitürk’ün vasiyeti yerine getiriliyor.

Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, “Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim” diye yazan Mustafa Fatih Safitürk'ün bu hayali Trabzonspor ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Mardin ve çevre ilçelerinden 150 öğrenciyle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile bazı bürokratlar ayrıca şehit kaymakamımızın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de Trabzon'a gelecek. Trabzon'da 3 gün kalacak olan Mardinli misafirler, cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, şehit kaymakamın hayalinin gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, “Kaymakamımız mükemmel bir insandı. Devletine ve milletine bağlı yiğit bir adamdı. Alçakça şehit edildi. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Gönül isterdi ki o hayattayken bu hayalini gerçekleştirebilseydi; ancak olmadı. Şimdi onun bu hayali bize vasiyet oldu. Cumartesi günü şehidimizin ailesini ve Mardinli kardeşlerimizi stadyumumuzda ağırlayacağız. Orada bazı etkinliklerimiz de olacak. Ben bütün Trabzonsporluları bu güzel günü daha da anlamlı hale getirmeleri için tribündeki yerlerini almaya davet ediyorum” dedi.