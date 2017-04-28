Sivasspor’dan çok kritik galibiyet

İlk 2 sıra için yarışan Sivasspor ile Giresunspor'un düellosunda gülen Yiğidolar oldu. Kırmızı-beyazlılar 52 puana yükselerek iddiasını sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Sivasspor sahasında Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Yiğidolar bu sonuçla 6 puanlık zafere imza atarak 52 puanla ilk iki iddiasını sürdürdü. Giresunspor ise 47 puanla play-off potasında son 4 haftaya girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası sağ çaprazından yapılan ortaya altı pas içinde bulunan Özgürcan’ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında İbrahim Öztürk topu kornere attı.

13. dakikada Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Leandro, Emre ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya Dodo kafa vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Galip bekletmeden ortasını yaptı. Ergin’in kafa vuruşunda top kaleci Eser’de kaldı.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Galip’in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Ergin meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

79. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa gelişine vuran İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Eser’de kaldı.

80. dakikada topla hareketlenen Ergin’in ceza sahasına girerken yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin içine çarparak oyun alanının dışına gitti.

83. dakikada Hakan’ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Özgür’ün şutunu Gökhan çizgiden çıkardı devam eden atakta Isaac’in vuruşuna kaleci Tolgahan’ın müdahalesinin ardından defans kornere gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık

Sivasspor: Tolgahan, Rıdvan, Boye, İbrahim, Ziya (Gökhan dk. 68), Galip, Yiğit (Adem dk. 54), Hakan, Emre, Leandro, Ergin (Ahmet dk. 82)

Giresunspor: Eser, Dimitriadis, Volkan (Çağlar dk. 75), Hüsamettin, Berkan, Recep, Sandro, Dodo (Tomic dk. 54), Onur, Özgür, Abwo, Özgürcan (Isaac dk. 46)

Goller: Leandro (dk. 13), Ergin (dk. 58) (Sivasspor)

Sarı Kart: Emre (Sivasspor)