Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç sakal bıraktı

Hükümetin 'Babyface' isimlerinden Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sakallı yeni imajı ile dikkat çekti.

Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da sakal modasına uydu. Hükümetin ‘Babyface’ olarak adlandırılan isimlerinden biri olan Bakan Kılıç, sakallı yeni imajı ile Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan ‘1. Spor ve Kültür Şenliği’ etkinliğine katıldı. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan etkinliğe Bakan Kılıç’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar da katıldı.

Yeni imajı ile dikkat çeken Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’taki büyük değişim gözlerden kaçmadı.

ESKİ BAKAN SUAT KILIÇ DA SAKAL BIRAKMIŞTI

2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Suat Kılıç da görevi bıraktıktan sonra bıraktığı sakalları ile gündeme gelmişti. Bakanlık görevinden alınır alınmaz Sakal bırakan Kılıç'ın neden sakal bıraktığı memleketi Samsun yerel medyasında tartışma konusu olmuştu.