Talisca için bir teklif daha!

Monaco'nun ardından İngiliz devi Manchester United'ın da Anderson Talisca için teklif yaptığı dile getirildi. Brezilyalı Benfica'ya Beşiktaş'ta bir sezon daha kalmak istediğini iletti. İşte yıldız oyuncunun transferi konusunda son gelişmeler...

İngiltere’nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiği haberine göre Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca seneye Manchester United forması giyecek.

Beşiktaş’ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa’nın dev takımların dikkatini çeken Anderson Talisca için bir transfer iddiasıda İngiltere’den geldi. İngilizler, Manchester United teknik patronu Mourinho’nun takibene aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 Milyon Sterlin’e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar.

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Talisca’nın her fırsatta Benfica’ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, ünlü menajer Jorge Mendes’in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United’li yetkililere bonservis bedelinin 21 Milyon Sterlin’den fazla olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta kendini bulan Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor. Brezilyalı futbolcu Benfica’ya da bu istediğini ilettiğini ifade etti.

Talisca, “Ben isteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ve Benfica beni satıp para kazanmak istiyor. Beşiktaş’ta yeniden doğdum ve burada bir sezon daha kalarak gelişimimi sürdürmek istiyorum. Benfica’ya da bunu söyledim. Umarım bir yıl daha burada kalırım” diye konuştu.

MONACO’DAN TEKLİF İDDİASI

Talisca için Fransa’da sezonun flaş takımı Monaco’nun Benfica’ya resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Beşiktaş ile 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi olan Sambacı, 23 milyon Euro ve fazlası bir teklif gelirse transfer olabilecek. 23 yaşındaki Talisca bu sene Beşiktaş forması ile çıktığı 29 maçta 14 gol attı.