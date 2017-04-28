VakıfBank seride öne geçti

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, 2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 3 – 0 mağlup eden VakıfBank, seriye galibiyetle başladı.
Serinin ikinci maçı 30 Nisan Pazar günü, saat 13:00’de Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Ayata
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Simge, Ceylan, Gözde)
VakıfBank: Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, Naz, (Gizem (L), Cansu, Hill)
Setler: 0-3 (22-25,17-25,17-25)
Süre: 85 dakika (28′, 29′, 28′)