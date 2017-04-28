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VakıfBank seride öne geçti

Avrupa Şampiyonu VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.
20:2028 Nisan 2017
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VakıfBank seride öne geçti

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, 2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 3 – 0 mağlup eden VakıfBank, seriye galibiyetle başladı.

Serinin ikinci maçı 30 Nisan Pazar günü, saat 13:00’de Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Ayata

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Simge, Ceylan, Gözde)

VakıfBank: Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, Naz, (Gizem (L), Cansu, Hill)

Setler: 0-3 (22-25,17-25,17-25)

Süre: 85 dakika (28′, 29′, 28′)

Etiketler
eczacıbaşı vitra vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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