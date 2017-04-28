Yıldırım Demirören Türkiye’nin yeni Messi’sini tanıttı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türk vatandaşlığına geçirilen Suriyeli genci kürsüye çıkararak 'Yeni Messi ve Türkiye'nin geleceği' olarak ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Spor ve Kültür Şenliği’nde konuştu. Türkiye 14 Yaş Altı Takımı’na alınan Suriye göçmeni Adem Metin isimli bir çocuğu kürsüye çıkaran Demirören, “Ona şimdiden yeni Messi diyorlar, Türkiye’nin geleceği olacak” diye konuştu.

Demirören kürsüye çıkardığı genç çocuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı selamlamasını söyledi.

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla vatandaşlığa alındığı ifade edilen Adem Metin’in Türkiye’nin geleceği olduğunu söyleyen TFF Başkanı, EURO 2024’ün ev sahipliğini alarak bu organizasyonu düzenleyen ilk müslüman ülke olmayı amaçladıklarını belirtti.

Demirören, “Bu turnuvayı alan ilk müslüman ülke olacağız. Aramızda U14 takımıza seçtiğimiz Suriyeli bir gencimiz var. Ona şimdiden yeni Messi diyorlar. Bakanlar kurulumuzun kararı ve cumhurbaşkanının imzasıyla Türk vatandaşlığa geçen Adem. Kendisi Türk. Daha güçlü Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.