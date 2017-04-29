12 yaşındaki kızı kıyafeti uygun değil diye satranç turnuvasına almadılar

Malezya'da düzenlenen bir satranç turnuvasında, 12 yaşındaki küçük kız kıyafeti uygunsuz diye yöneticiler tarafından organizasyona alınmadı.

Malezya’da benzeri az görülür bir olay yaşandı. 12 yaşında Ulusal Skolastik Satranç Turnuvası’na katılmak için organizasyonun düzenlendiği salona giden küçük kız, “kıyafeti yakışıksız olduğu için” salona alınmadı. Küçük kızın bu olay sonrasında depresyona girdiği ve kendini aşağılanmış hissettiği ifade edildi.

İşte uygunsuz denilen o kıyafet:

İngiliz Gazetesi Daily Mail’de yer alan habere göre olay birkaç ay önce meydana geldi. Putrajaya’da düzenlenen turnuvaya “uygunsuz kıyafet” sebebi ile alınmayan kızın annesi şu ifadeleri kullandı:

“Bu daha önce olduğunda bir akraba kıyafetin uygun olmadığını söylemişti; ama bu sefer uygun olduğuna çok emindim.”

Minik kızın satranç öğretmeni Kaushal Khandhar, olay sonrasında sert tepki gösterdi. Olayları haddini aşmış ve iğrenç olarak nitelendiren Khandnar, “Gösterilen muamele tamamen mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı.

Öğretmen bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından satranç turnuvasını organize eden yöneticilere epey tepki oluştuğunu ifade ederken, yöneticilerin kızın annesine söz vermelerine rağmen onu aramadıklarının altını çizdi.

Kuala Lumpur’da geleceği parlak ve zeki bir öğrenci olduğunu dile getiren kızın eğitmeni, bu olay karşısında epey etkilendiğini de itiraf etti.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER