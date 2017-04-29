Adana Demirspor 1-4 Bandırmaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a mağlup oldu: 1-4.

TFF 1. Lig’de Adana Demirspor ile Bandırmaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı. Bandırma’nın gollerini; 9 ve 77’de Atabey Çiçek, 17’de Doğan Karakuş ve 84’de Sertaç Çam kaydederken; Adana Demirspor’un tek sayısı ise 14’te Tiago’dan geldi. 7 hafta aradan sonra 4 gol atan Bandırmaspor, bu sezon deplasmanda ilk kez 4 gol atma başarısını gösterdi.

Adana Demirspor 1-4 Bandırmaspor

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER:Murat Özcan (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (x)- Serkan (x), Mehmet (x)(Dk.58 Alican x), Raspopovic (x), Oğuzhan (xx), Tufan (xx), Sercan (x)(Dk.43 Grbic), Tiago (xx), Berkay (xx), Leroy (x)(Dk.65 Berat), Pote (xx)

BANDIRMASPOR: Okan (xx)- Ömer (xx)(Dk.88 Özgür), Fofana (xx), Brinner (xx), Gökhan (xx), Marino (xx), David (xx), Feridun (xx)(Dk.78 Sertaç xx), Gökhan Karadeniz (xxx), Atabey (xxx), Doğan (xx) (Dk.73 Bahri Can xx)

GOLLER: Dk.9 Atabey, Dk.17 Doğan, Dk.76 Atabey Dk.84 Sertaç (Bandırmaspor), Dk.14 Tiago (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Serkan (Adana Demirspor) Ömer, Atabey,Sertaç (Bandırmaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Gökhan Karadeniz’in penaltı noktası üstünden sert şutunu kaleci Fevzi kurtardı.

9. dakikada Raspopovic’in kısa düşen geri pasını kontrol eden Atabey ceza sahası içerisinde çaprazdan sert vurdu: 0-1.

14. dakikada Tufan’ın sağdan ortasına ayak koyan Tiago topu filelerle buluşturarak beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote şutunu çekti fakat meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Doğan defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu:1-2.

22. dakikada Gökhan Karadeniz’in şutunmda top yan direkten döndü.

24. dakikada hakem su molası verdi.

28. dakikada Gökhan Karadeniz’in korner atışında topla buluşan Brinner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

38. dakikada Serkan savunmadan dönen topun gelişine şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sakatlanarak yerini Grbic’e bırakan Sercan tedavi için ambulasla hastaneye götürüldü.

59. dakikada Grbic’in ortasında Pote’nin volesini kaleci üstten kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasına ayak koyan, Atabey’in şutu kaleciden döndü.

76. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Atabey’in şutu kalecinin yanından ağlara gitti:1-3.

84. dakikada Atabey’in pasıyla buluşan Sertaç düzgün bir vuruşla golü kaydetti:1-4. Karşılaşma Adana Demirspor’un yenilgisiyle tamamlandı: 1-4.