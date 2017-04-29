Adanaspor ile Antalyaspor ligde 12. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşacak Adanaspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 12, toplamda ise 32. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 28 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 43 puan toplayan Antalyaspor, 29. haftada deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile turuncu-beyazlılar toplamda 32, Süper Lig'de ise 12. kez karşı karşıya gelecek. Adanaspor ile Antalyaspor bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Adana'da oynanan 15 maçta ise Antalya ekibi 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi elde etti. İki ekip Ligde de 11 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

En gollü maçta 6 gol

İki takım arasında oynanan ve en farklı skorun alındığı maç 2004-2005 yılında TFF 1. Lig'de oynanan ve Antalyaspor'un 5-1 üstünlüğü ile son bulan karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Yine en gollü karşılaşmalar listesinde 1985-1986 yılında TFF 2. Lig'deki ve 1998-1999 yılında Spor Toto Süper Lig'de 4-2'lik skorlarla biten mücadeleler yer alıyor. Antalyaspor ile Adanaspor'un karşı karşıya geldiği 31 maçta toplamda 78 gol atıldı. Kırmızı beyazlılar, rakip ağlara 45 gol atarken, turuncu-beyazlı ekip ise 33 golle karşılık verdi.

Antalyaspor ile Adanaspor'un oynadığı 31 maçta en çok 2-1'lik skor alındı. 31 maç sonucunda 7 kez 2-1, 6 kez 1-0, 4'er kez 0-0 ve 2-0, 2'şer kez 1-1 ve 4-2'lik skorlar alınırken, 1'er defa da 2-2, 3-0, 3-2, 4-0, 4-1 ve 5-1'lik skorlar elde edildi.

Antalyaspor'da 3 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor

Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emre Güral, Chico ve Kenah Horic'in zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Trabzonspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Deniz Kadah, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde turuncu-beyazlı ekibe karşı sahadaki yerini alması bekleniyor.

Kırmızı beyazlılar da 3 oyuncu ceza sınırında

Antalyaspor'da 3 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Zeki Yıldırım, Mustafa El Kabir ve Yekta Kurtuluş, Adanaspor ile deplasmanda oynanacak maçta kart görmeleri halinde 30. haftada Antalya'da oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecekler.

Muhtemel 11

Adanaspor-Antalyaspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Antalya 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Ferhat, Celustka, Salih Dursun, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M'billa, Deniz Kadah, Eto'o.”